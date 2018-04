Füchse deklassieren Göppingen 33:19

Die Füchse haben ihre Ambitionen auf die Teilnahme an der Champions League untermauert. Beim souveränen 33:19 gegen Göppingen überzeugten die Berliner vor allem in der Abwehr und im Rückraum. Trainer Petkovic lobte besonders einen seiner Nationalspieler.

Berlin (dpa/bb) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin bleibt ein Anwärter auf einen Startplatz in der Champions League. Die Füchse gewannen am Sonntag souverän mit 33:19 (17:6) gegen Frisch Auf Göppingen und feierten den höchsten Saisonsieg. In der Tabelle liegt der Hauptstadtclub mit 43 Punkten auf dem dritten Platz. «Wir haben in der ersten Halbzeit phänomenal in der Abwehr gestanden», lobte Füchse-Trainer Velimir Petkovic.