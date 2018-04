Endlich Heimsieg: Aber Hertha vor Veränderungen

Die Erleichterung war groß bei Hertha BSC: Endlich der erste Heimsieg 2018, endlich wieder Heimtore, die 1. Liga weiter sicher. Doch längst hat die Suche begonnen, warum Hertha auf der Stelle tritt. Es wird Veränderungen geben, eine könnte mit Mitchell Weiser zusammenhängen.

Berlin (dpa) - Seinen Premieren-Gewinnern hatte Pal Dardai einen freien Sonntag spendiert. Er selbst hatte nach dem erlösenden ersten Heimsieg im Jahr 2018 schon wieder die anstehenden Spiele und Probleme im Saisonendspurt im Blick. Jede der vier Partien «wie ein Endspiel» angehen, will der Trainer von Hertha BSC. Und «einiges testen» schon mit Blick auf die kommende Spielzeit, für die mehrere personelle Veränderungen anstehen beim Berliner Fußball-Erstligisten. «Wir machen bald eine große Scouting-Sitzung, bei der wir Entscheidungen treffen», kündigte Dardai am Sonntag an.

Das selbst gesteckte Saisonziel in der Liga ist mit 39 Punkten und dem gesicherten Mittelfeldplatz nach dem 2:1 gegen den designierten Absteiger 1. FC Köln praktisch erreicht. «Kosmetisch brauchen wir noch einen Punkt», bemerkte Dardai in Anspielung auf die 40 Zähler, die allgemein als Garant für den Nichtabstieg gelten. «Über 40 Punkte sind für Hertha immer eine stabile, normale Leistung», ergänzte Dardai. Doch der Ungar sprach deutlich an: Sein Team hat in 30 Runden zehn Punkte liegengelassen - und das sei noch freundlich formuliert.