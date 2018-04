Berlin Volleys profitiert von Frankfurter Pech

Ein Sieg fehlt den BR Volleys, um zum achten Mal in das Finale um die deutsche Meisterschaft einzuziehen. Das erste Halbfinale wird von einer schweren Verletzung von Frankfurts Spielmacher Patrick Steuerwald beeinflusst. Mittwoch steht die zweite Partie an.

Berlin (dpa) - Der Auftritt der Berlin Volleys löste Wohlgefallen aus. «Im Aufschlag und in der Verteidigung haben wir sehr gut gespielt», lobte der sonst immer kritische Stelian Moculescu seine Spieler nach dem 3:0 (25:21, 25:12, 25:17)-Heimsieg am Samstag im ersten Playoff-Halbfinale gegen die United Volleys Rhein-Main. Manager Kaweh Niroomand pflichtete dem Trainer bei: «Das war eine gute und geschlossene Leistung unserer Mannschaft. Und das in einer Phase, in der es jetzt um die Wurst geht.»