ALBA-Manager nach Sieg: «Müssen diesen Spirit beibehalten»

ALBA zeigte beim Heimsieg im Verfolgerduell gegen Ludwigsburg mentale Stärke. Der Blick richtet sich nun auf Tabellenführer Bayern München.

Berlin (dpa/bb) – ALBA Berlin ist derzeit in der Basketball-Bundesliga einfach nicht zu stoppen. Der 96:86-Erfolg am Samstag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg war bereits der 15. Ligaerfolg in Serie. «Ich bin wirklich froh, dass mein Team gegen ihre starke Defensive dagegen gehalten hat», sagte Trainer Aito Garcia Reneses.