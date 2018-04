Berliner Eisbären wollen in Finalserie nachlegen

Im Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft wollen die Eisbären Berlin nach ihrem Auftakterfolg nachlegen. Das möchte der Titelverteidiger EHC Red Bull München verhindern und die Serie «Best of Seven» im zweiten Match heute in Berlin zum 1:1 ausgleichen. Beide Mannschaften benötigen vier Siege.

Die Münchner bleiben nach der überraschenden 3:4-Heimniederlage entspannt. «Druck ist Druck, wir können damit umgehen. Ich glaube nicht, dass das an unserem Selbstvertrauen nagt. Wir werden sofort zurückkommen», sagte der frühere Eisbären-Trainer Don Jackson selbstbewusst. Der Amerikaner möchte mit den Münchnern den dritten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Serie feiern.