Tausende protestieren gegen hohe Mieten in Berlin

Sie wollen die immer höheren Mieten in Berlin nicht mehr bezahlen: Rund 2000 Menschen haben sich am Samstag zum Auftakt in Berlin versammelt, um gegen den «Mietenwahnsinn» und die Verdrängung aus angestammten Kiezen zu protestieren. Die Menschen strömten trotz heftigen Regens auf den schon gefüllten Potsdamer Platz. Die Stimmung unter jungen wie alten Teilnehmern sei gut, hieß es von Augenzeugen. Vom Potsdamer Platz wollten die Demonstranten weiter durch Kreuzberg und Schöneberg ziehen. Viele hielten und schwenkten Transparente und Schilder. Darauf hieß es zum Beispiel: «Mieter sind keine Zitronen» oder «Politiker schämt Euch, Ihr lasst die Mieter allein.»

Die Initiatoren fordern einen radikalen Kurswechsel in der Wohnungs- und Mietenpolitik.» Wohnen dürfe kein Geschäftsmodell sein, Häuser dürften nicht für Gewinn gebaut werden. Menschenwürdiges Wohnen sei ein Grundbedürfnis und Menschenrecht, hieß es im Vorfeld.

Letzte Änderung: Samstag, 14. April 2018 15:40 Uhr

