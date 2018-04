Union gewinnt 1:0 bei St. Pauli

Nach fünf sieglosen Partien gewinnt Union beim FC St. Pauli verdient mit 1:0. Der Siegtreffer gelang den überzeugenden Eisernen mit einem Mann weniger auf dem Feld. Die Berliner und Trainer André Hofschneider können aufatmen.

Hamburg (dpa) - Dem 1. FC Union Berlin ist in der 2. Fußball-Bundesliga der so dringend ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Die Eisernen gewannen am Samstag in einem packenden Abstiegsduell beim FC St. Pauli trotz fast 40-minütiger Unterzahl mit 1:0 (0:0). Union verbesserte sich mit 40 Punkten vorerst auf den neunten Platz. Der erste Dreier nach zuvor fünf sieglosen Partien nahm zudem den stark unter Druck stehenden Trainer André Hofschneider aus der Schusslinie.