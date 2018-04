Justizverwaltung plant schärferes Tierschutzgesetz

Die von den Grünen geleitete Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz will den Tierschutz bei Tierversuchen stärken - mit einem schärferen Tierschutzgesetz. Damit bahnt sich innerhalb der Koalition der nächste Konflikt an, obwohl sich Rot-Rot-Grün auf einen besseren Tierschutz geeinigt hatte. Sowohl die SPD als auch führende Vertreter aus der Berliner Wissenschaft sind gegen die Pläne.

Wissenschafts-Staatssekretär Stefan Krach (SPD) sagte: «Wir müssen in Berlin medizinische Spitzenforschung weiterhin betreiben können. Das geht leider bisher oft noch nicht ohne Tierversuche. Aber man kann sie sehr wohl weiter reduzieren und genau das tun wir in Berlin mit Nachdruck durch die Förderung von alternativen Methoden.»

Führende Vertreter der Berliner Wissenschaftslandschaft hätten in einem Brief den Regierenden Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) aufgefordert, den Entwurf nicht weiterzuverfolgen und ihn Gesprächstermin gebeten, heißt es in dem Bericht weiter. Den Brief hätten unter anderem Charité-Vorstandschef Karl Max Einhäupl, der Vorstandsvorsitzende des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin, Martin Lohse, und Peter-André Alt, Präsident der Freien Universität Berlin, unterzeichnet.