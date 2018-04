dpa

Die Sonne meldet sich in Berlin und Brandenburg zurück

Nach dem regnerischen Intermezzo ist die Sonne zurück in Berlin und Brandenburg. Schon heute lockert sich die Wolkendecke von Süden her auf, die Temperaturen steigen auf 13 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetter Dienst am Samstag mitteilte. Sonntag, Montag und Dienstag stehen der Region freundliche Tage bevor mit Spitzentemperaturen in der Lausitz von bis zu 25 Grad, in Berlin werden 23 Grad erwartet. Mit 18 bis 19 Grad wird es in der Prignitz am kältesten. Vereinzelt kann es zu Schauern kommen. Auch in der zweiten Wochenhälfte setzt sich das gute Wetter fort: Bei viel Sonne bleibt es frühlingshaft warm.

Letzte Änderung: Samstag, 14. April 2018 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen