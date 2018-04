Union muss am ausverkauften Millerntor Punkte machen

Beide Vereine sind für ihre stimmungsvollen Fans bekannt. Im Abstiegskampf empfängt der FC St. Pauli am Samstag den 1. FC Union am ausverkauften Millerntor. Beide Team sind punktgleich und haben nur drei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16.

Berlin (dpa/bb) - Beim Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Union Berlin treffen heute zwei Mannschaften aufeinander, deren Anhängerschaften zu den stimmungsvollsten in Deutschland zählen. Die Abstiegs-Partie ist mit 29.564 Besuchern am Millerntor in Hamburg ausverkauft.