Gaebler neuer Chef der Senatskanzlei

Der bisherige Sportstaatssekretär Christian Gaebler (SPD) wird neuer Chef der Berliner Senatskanzlei. Das teilte Regierungschef Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Der 53-jährige Gaebler gilt seit vielen Jahren als enger Vertrauter Müllers. Er ist in der Senatskanzlei künftig nicht zuletzt für die Koordinierung der Regierungspolitik zwischen den drei Koalitionspartnern SPD, Linke und Grüne zuständig und folgt auf Björn Böhning, der als Staatssekretär in das Bundesarbeitsministerium gewechselt ist.

Als weiterer Staatssekretär kommt Frank Nägele in die Senatskanzlei. Der 53-Jährige war bis November 2017 Staatssekretär im niedersächsischen Wirtschaftsministerium. In Berlin soll er nun für die Koordination zwischen den Ressorts bei großen Infrastrukturprojekten zuständig sein, etwa beim Schulbau. Ein weiteres seiner Themengebiete soll die Verwaltungsreform sein, wie Müller informierte.

Berlin hat insgesamt 25 Staatssekretäre - so viele wie kein anderes Bundesland. Allein in der Senatskanzlei gibt es drei entsprechende Posten, wobei einer seit dem Wechsel von Engelbert Lütke Daldrup zur Flughafengesellschaft vor gut einem Jahr vakant war. Diese Stelle übernimmt nun Nägele, allerdings mit einem etwas erweiterten Aufgabengebiet.

