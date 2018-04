Müller findet Ablösung von Chris Dercon richtig

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) findet die Ablösung von Chris Dercon als Intendant der Volksbühne bedauerlich, aber auch nachvollziehbar. Das machte er am Freitag bei einem Termin im Rathaus deutlich.

«Ich will an dieser Stelle sagen, dass ich das bedauere und dass es mir leidtut», so Müller. Dercon sei ein «toller Mann mit großer internationaler Erfahrung». Müller weiter: «Ich bedauere das sehr, dass schon alleine der Start für ihn so schwierig war, und so umstritten und offensichtlich auch so viel Kraft gekostet hat, dass er dann vielleicht auch gar nicht mehr in die Situation gekommen ist, wirklich durchzudringen mit seinen Ideen und Konzepten.»