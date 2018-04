dpa

Hertha-Sehnsucht nach Heimsieg und Toren: Kalou als Vorbild

Nach oben geht nichts mehr, nach unten kann nichts mehr anbrennen. Dennoch steht für Hertha BSC im Heimspiel gegen Kellerkind 1. FC Köln etwas sehr Wichtiges auf dem Spiel: Das Interesse der Fans. Einen Heimsieg gab es 2018 noch nicht, zuletzt fehlten auch die Tore.

Berlin (dpa) - Endlich wieder Tore im Olympiastadion, endlich wieder einen Sieg im eigenen Wohnzimmer: Die Sehnsucht der Hertha-Fans und -Spieler ist riesen groß. «Wir werden alles für den Heimsieg geben. Wir investieren in den Spielen viel. Es wird enorm wichtig sein, in Führung zu gehen», erklärte Pal Dardai, der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten.

Die Hertha-Chefs wissen: Nur eine courgierte und erfolgreiche Vorstellung am Samstag (15.30 Uhr) gegen das Tabellen-Schlusslicht 1. FC Köln kann das Zuschauerinteresse für den Saison-Endspurt nochmals anheben. Und schon einmal haben die Rheinländer in dieser Saison Hertha kräftig die Laune verdorben: In der zweiten DFB-Pokalrunde gewannen sie in Berlin mit 3:1.

Im eigenen Stadion hat der Tabellen-Zehnte Hertha (36 Punkte) in der laufenden Bundesliga-Spielzeit erst viermal gewonnen, zuletzt am 13. Dezember des Vorjahres mit 3:1 gegen Hannover. Danach durften die Fans in fünf Heimspielen gerade einmal zwei Treffer ihres Teams bejubeln. In den jüngsten drei Heimpartien trafen die Gastgeber überhaupt nicht. Coach Dardai, der auf Verteidiger Jordan Torunarigha (Hüftprellung) und wohl auch auf Defensivallrounder Fabian Lustenberger (Knieprobleme) verzichten muss, sieht allerdings gute Chancen auf eine Wende: «Das Wichtigste, wenn wir spielen: Wenn der letzte Pass da ist, haben wir gute Torchancen.»

Möglicherweise wird der Ungar gegen den designierten Absteiger Köln zwei Stürmer aufbieten, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die guten Chancen auch in Treffer verwandeln zu können. Ein Allheilmittel aber ist das nicht. «Es geht mehr um die Gesamtausrichtung und Positionierung auf dem Feld», betonte Hertha-Manager Michael Preetz. Es gebe auch gute Argumente für einen Angreifer: «Kompaktheit, defensive Stabilität. Die ist dabei wunderbar herzustellen. Bei zwei Stürmern müssen beide nach hinten mitarbeiten. Wir verbieten aber keinem auf dem Feld, Tore zu schießen. Das Thema ist momentan eher, den letzten Willen aufzubringen, das Tor unbedingt machen zu wollen.»

Als positives Beispiel steht Routinier Saloman Kalou, der für vier der jüngsten sieben Treffer seines Teams verantwortlich zeichnete. «Im Training ist er ein Vorbild, wenn er trainiert, weil er nie verletzt ist», sagte Dardai über den Ivorer und betonte: «Die Tore, die er dieses Jahr geschossen hat, waren sehr, sehr wichtig für uns.» Mit elf Saisontoren in der Liga führt der 32 Jahre alte Kalou die clubinterne Trefferliste mit großem Abstand vor den etatmäßigen Mittelstürmern Davie Selke (5) und Vedad Ibisevic (4) an.

«Ich mache mir meine Erfahrung zum Vorteil. Nach all den Jahren weiß ich genau, was meinem Körper gut tut, wann ich Vollgas geben muss und wann ich Pausen brauche», sagte Kalou. Gern möchte er die Erfahrungen auch weitergeben: «Ich bin hier, um Tore zu erzielen, die jungen Spieler an die Hand zu nehmen und ihnen Tipps zu geben.»

