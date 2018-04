Geisel will Sportlern Berufseinstieg weiter erleichtern

Unter dem Motto «Welchen Leistungssport wollen wir für unsere Kinder?» diskutierten in Berlin Sport-Funktionäre und Journalisten auf Einladung des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI). In seiner Einführung unterstrich Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) die Wichtigkeit des Jugend- und Breitensports als Basis für den Spitzensport.

Zudem kündigte Geisel an, dass der Senat weitere Plätze in den landeseigenen Betrieben für die duale Karriere von Spitzensportlern zur Verfügung stellen werde. «Wir sind Bundeswehr und Bundespolizei sehr dankbar für das, was sie in Sachen dualer Karriere leisten. Aber die Frage ist doch, was ist danach mit den Sportlern? Die wenigsten werden Polizisten oder Soldaten», sagte Geisel.