dpa

Sänger Jason Derulo: WM-Auftritt wird Show meines Lebens

US-Sänger Jason Derulo («Swalla») freut sich auf seinen Auftritt bei der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. «Das wird die größte Show meines Lebens», sagte der 28-Jährige am Donnerstag vor Beginn der Echo-Verleihung in Berlin. Der R&B- und Pop-Sänger steuert dem Sport-Event die Hymne «Colors» bei. Für ihn werde die Eröffnungsfeier ein großer Moment, sagte der Sänger am Donnerstag vor der Echo-Verleihung in Berlin. «Es sehen wahrscheinlich Milliarden Menschen zu.» Der Gedanke an eine so hohe Zuschauerzahl bereitet Derulo im Moment aber noch keine schlaflosen Nächte: «Heute geht es mir noch gut.» Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am 14. Juni.

Letzte Änderung: Donnerstag, 12. April 2018 20:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen