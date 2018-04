Union-Trainer Hofschneider freut sich auf «Fußball-Fest»

Beide Team sind punktgleich und ähnlich hart angeschlagen. Zum Duell der Abstiegskandidaten reisen fast 3000 Union-Fans am Samstag nach Hamburg zum Spiel gegen St. Pauli.

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kann sich auf seine Anhänger verlassen. Zur Auswärtspartie am Samstag (1300 Uhr) beim ebenfalls stark angeschlagenen FC St. Pauli werden am ausverkauften Millerntor 2867 Union-Anhänger ihre Mannschaft unterstützen. Auch Trainer André Hofschneider freut sich trotz der Abstiegsgefahr auf das atmosphärische «Fußball-Fest» in Hamburg. Die beiden punktgleichen Teams, die jeweils seit fünf Spielen sieglos sind, trennen nur drei Zähler vom Relegationsrang 16.