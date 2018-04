Herthas «Ruhepol»: Keeper Jarstein verlängert vorzeitig

Im Alter von 33 Jahren soll für Rune Jarstein noch lange nicht Schluss bei Hertha BSC sein. Der Norweger verlängert seinen Vertrag vorzeitig. Sogar mit 40 will er noch im Tor der Berliner stehen.

Berlin (dpa) - Nach seinem ersten halben Jahr bei Hertha BSC stand Rune Jarstein schon wieder vor dem Absprung. Nun kann seine Berliner Zeit für den Norweger Torhüter gar nicht lange genug dauern. Vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln verlängerte der 33-Jährige seinen bis 2019 laufenden Vertrag beim Hauptstadtclub vorzeitig. «Ich bin sehr glücklich bei Hertha BSC und in Berlin. Der Verein, das Umfeld und unsere Fans sind super», sagte der Schlussmann und hofft auf eine längere Zukunft in der Hauptstadt. «Es ist mein Ziel, noch bis 40 bei Hertha zu spielen.» Medienberichten zufolge endet der neue Kontrakt nun 2021.

Dieses Versprechen wollte Geschäftsführer Michael Preetz bei der Pressekonferenz am Donnerstag zwar nicht abgeben - sieht den 51-maligen Nationalkeeper Norwegens aber auch langfristig als Nummer eins. Der Club könne sich gut vorstellen, dass Jarstein «seinen Stellenwert als Nummer eins und als der Ruhepol in der Mannschaft und als derjenige, der von hinten gut das Spiel eröffnen kann, noch einige Jahre für Hertha zeigen wird.»

In dieser Saison durfte Ersatzmann Kraft, der sich tadellos in seine Rolle gefügt hat, zumindest in der Europa League ran. Auch bei drei Einsätzen in der Bundesliga, als Jarstein mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausfiel, sprang der 29-Jährige ein. «Wir haben heute zwei Bundesligatorhüter, die jederzeit spielen können», sagte Preetz.