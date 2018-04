dpa

Waldbrandgefahr steigt

Potsdam (dpa/bb) - Die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt trotz gelegentlicher Regenschauer wieder an. An diesem Donnerstag werde in acht Landkreisen im mittleren und südlichen Bereich die zweithöchste Gefahrenstufe 4 ausgerufen, in den sechs übrigen Kreisen die Stufe 3, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landesforstes, Raimund Engel, am Mittwoch. Dann würden flächendeckend rund 1,1 Millionen Hektar Wald mit Kamerasystemen überwacht. In diesem Jahr gab es bereits 16 Waldbrände, die zusammen rund sieben Hektar erfassten.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. April 2018 17:40 Uhr

Quelle: dpa

