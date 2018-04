dpa

Mutmaßlicher Autodieb in Untersuchungshaft

Gegen einen in Frankfurt (Oder) gestoppten mutmaßlichen Autodieb ist Haftbefehl erlassen worden. Der 25 Jahre alte Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Polizisten hatten ihn am Montag im Stadtgebiet kontrolliert, er konnte keine Papiere vorweisen. Zudem waren die Kennzeichen gefälscht, wie es weiter hieß. Eine Überprüfung habe ergeben, dass das Auto kurz zuvor in Göttingen in Niedersachsen bei einem Autohändler gestohlen worden war. Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. April 2018 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen