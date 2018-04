Radler stirbt nach Sturz über den Lenker

Zwei Tage nach einem schweren Unfall in Berlin ist ein 69 Jahre alter Radfahrer gestorben. Der Senior hatte am Sonntagnachmittag in Steglitz-Zehlendorf wegen eines seitlich herannahenden Autos stark abbremsen müssen und stürzte dabei kopfüber über den Lenker. Er starb am Dienstagabend in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach hatte der Mann den Zusammenstoß mit dem Auto einer 44-Jährigen verhindern wollen, das aus einer Seitenstraße kam. Rettungskräfte mussten ihn noch am Unfallort an der Kreuzung Königin-Luise-Straße/Im Gehege wiederbeleben. Der Mann ist laut Polizei bereits der dritte tödlich verunglückte Radfahrer in Berlin im laufenden Jahr.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. April 2018 15:40 Uhr

Quelle: dpa

