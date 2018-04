IHK: Fachkräftemangel in Berlin verdoppelt sich bis 2030

Berlin (dpa/bb) - Sekretariate bleiben unbesetzt, Erzieher fehlen und Unternehmen suchen nicht nur Personal, sondern auch Personaler: Der Fachkräftemangel könnte sich nach Analyse der Industrie- und Handelskammer weiter verschärfen. Fehlten heute in Berlin 120 000 Fachkräfte, könnten es in zwölf Jahren mit 235 000 fast doppelt so viele sein. Auffälligster Befund: Vor allem an Leuten mit Berufsausbildung mangelt es, weniger an Akademikern.

«Es ist absolut kontraproduktiv, Jugendlichen zu suggerieren, ein Studium sei grundsätzlich höherwertiger als eine duale Ausbildung», kritisierte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm am Mittwoch. Es sei höchste Zeit gegenzusteuern. Zwei Drittel der Unternehmen sähen den Fachkräftemangel als Risiko für ihre Geschäfte. Beunruhigend sei auch, dass Fachkräfte in technischen Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und Produktionssteuerungsberufen fehlten.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. April 2018 11:50 Uhr

Quelle: dpa

