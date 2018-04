dpa

Wieder weniger Lehrlinge in Berlin

Berlin wächst, doch die Zahl der Auszubildenden sinkt weiter. Im vergangenen Jahr wurden in der Hauptstadt 15 500 Lehrverträge geschlossen, 1,6 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Auszubildenden sank um ein halbes Prozent auf 38 400.

Während 2017 bundesweit erstmals seit Jahren wieder etwas mehr junge Frauen und Männer eine Lehre begannen, setzt sich damit der Abwärtstrend in Berlin fort: Seit Mitte der 90er Jahre hat sich laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg die Zahl der Auszubildenden nahezu halbiert.

Dafür werden die Hörsäle an den Unis voller: Im Wintersemester waren gut 187 000 Studenten an Berlins öffentlichen Hochschulen eingeschrieben. Das waren rund 60 000 mehr als zwei Jahrzehnte zuvor.

