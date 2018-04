Spree soll in ursprünglichen Lauf zurückkehren

Die Spree ist der bedeutendste Fluss im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Nach fast einem Jahrhundert im begradigten Bett soll das Gewässer nun zwischen Lömischau und Neudorf/Spree wieder ganz ursprünglich durch die Landschaft mäandern.

Guttau (dpa/sn) - Neuer alter Lauf: Vor knapp 90 Jahren schlängelte sich noch die Spree durch die Wälder zwischen Lömischau und Neudorf/Spree im heutigen Landkreis Bautzen. «Die Fischerinnung in Bautzen hat sogar vor 150 Jahren noch Quappen, Eschen und Barben aus dem Fluss in der Stadt gezogen und die Ware frisch auf dem Markt verkauft», sagte Jan Peper am Dienstag. Fünf Jahre hat sich der Referatsleiter für Gebietsentwicklung im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft mit der «Redynamisierung der Spree» beschäftigt. Hinter dem Fachbegriff steht: Der Fluss soll in seinen ursprünglichen Lauf zurückkehren.