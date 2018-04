Mieterverein: Eigentümer sollte die Grundsteuer bezahlen

Die Grundsteuer ist nach höchstrichterlichem Urteil verfassungswidrig und muss reformiert werden. Der Berliner Mieterverein fordert deshalb, dass Mieter die Steuer nicht mehr bezahlen müssen. «Die Grundsteuer ist eine Eigentumssteuer und hat bei den Betriebskosten nichts zu suchen», teilte Vereinsgeschäftsführer Reiner Wild am Dienstag mit.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag über die Grundsteuer geurteilt und eine Neuregelung bis Ende 2019 verlangt. In Ost und West wird die Steuer nach unterschiedlichen Grundlagen berechnet - in Berlin zum Teil je nach Straßenseite. Vermieter legen die Steuer über die Nebenkostenabrechnung auf die Mieter um.