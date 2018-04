«Herz aus Stein» für Tierforscher aus Berlin

Für Experimente mit Nacktmullen sollen Berliner Wissenschaftler am Donnerstag den Negativpreis «Herz aus Stein» bekommen. Der Versuch am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin sei das «schlimmste Tierexperiment des Jahres», teilte der Verein Ärzte gegen Tierversuche am Dienstag mit. Gary Lewin und Kollegen hatten untersucht, wie die Tiere extremen Sauerstoffmangel überstehen und lebenswichtige Organe wie Herz und Hirn am Leben erhalten. Dabei handele es sich um reine Neugierforschung ohne jeglichen Bezug zum kranken Menschen, kritisierte Corina Gericke vom Vorstand der «Ärzte gegen Tierversuche». Der MDC-Vorstandsvorsitzende Martin Lohse sprach von einer «nicht akzeptablen» Kampagne, die auf persönlicher und pauschaler Diffamierung beruhe.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. April 2018 15:00 Uhr

Quelle: dpa

