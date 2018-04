Zwei Schwerverletzte bei Rennen zwischen Auto und Quad

Bei einem illegalen Rennen zwischen einem Auto und einem Quad sind in Berlin-Charlottenburg zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Fahrzeuge waren am Montagabend mit hoher Geschwindigkeit auf der Stadtautobahn Höhe Heckerdamm in Richtung Funkturm unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Quad geriet demnach bei einem Bremsmanöver ins Schleudern und kippte um. Der 20 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer stürzten. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden in einem Krankenhaus versorgt. Der Autofahrer (25) blieb unverletzt. Auto und Quad wurden von der Polizei zur Begutachtung beschlagnahmt.

In Berlin kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen durch Raser auf den Straßen. Illegale Autorennen werden seit Mitte Oktober als Straftat geahndet.

Quelle: dpa

