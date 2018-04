Avus-Tribünen-Dach nun abgerissen

Das Dach der früheren Zuschauertribüne an der Avus (A115) ist abgerissen. Der Verkehr rollt seit Mittwochmorgen wieder. «Es gibt keine Einschränkungen mehr für den Verkehr», sagte ein Sprecher von CandyStorm, dem Besitzer der Tribüne. Während der nächtlichen Abrissarbeiten war die Avus - wie bereits die Nacht zuvor - in dem Abschnitt stadtauswärts gesperrt. Ursprünglich sollten die Strecke zwischen Dreieck Funkturm und Hüttenweg nur eine Nacht gesperrt werden.

Die Arbeiten dauerten auch am Mittwoch an. Der Verkehr auf der A115 sei davon aber nicht betroffen, erklärte der Sprecher. Reste des Daches würden auf der anderen Seite der Tribüne weggeräumt. Mit dem Abriss des Daches ist der erste Abschnitt der Bauarbeiten abgeschlossen. Erst ab den Sommerferien dürfen die Arbeiten weitergehen. Dann sollen die Ränge an der einstigen Rennstrecke neu überdacht werden, so der Besitzer.