Von Auto angefahren: Motorradfahrer in Klinik

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Lankwitz schwer verletzt worden. «Er wurde am Montagabend an der Malteserstraße von einem abbiegenden Auto angefahren», sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Der Biker stürzte und wurde mit Blaulicht in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. April 2018 08:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen