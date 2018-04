Warnstreik trifft Flugreisende: Flüge in Tegel gestrichen

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat auch den Berliner Flughafen Tegel erreicht. Rund 70 Inlandsflüge fallen hier am Dienstag aus. Betroffen sind Fluggäste der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings, wie die beiden Unternehmen und die Berliner Flughafengesellschaft mitteilten.

Grund ist ein Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an den Flughäfen in Frankfurt, München, Köln und Bremen. «Der Ausstand hat am Morgen begonnen und wird wohl bis zum Abend dauern», sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport in Frankfurt am Dienstag.