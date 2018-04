dpa

Bundesratspräsident bei deutschen Soldaten in Jordanien

Bundesratspräsident Michael Müller (SPD) hat am Dienstag deutsche Soldaten in Jordanien besucht. In dem Land sind rund 300 Bundeswehrangehörige mit vier «Tornado»-Aufklärern und einem Tankflugzeug stationiert, die nach offiziellen Angaben den Kampf einer internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen. Die Aufklärungsjets fliegen im Luftraum über Syrien und dem Irak.

Am Nachmittag wollte der Regierende Bürgermeister Berlins das Flüchtlingslager Al-Asrak besichtigen, in dem 35 000 Flüchtlinge vor allem aus Syrien leben. Nach jordanischen Angaben leben in Jordanien mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge aus Syrien und 300 000 aus dem Irak. Müller weilt in seiner Funktion als amtierender Präsident des Bundestages für vier Tage in Jordanien. Das Königreich gilt als eine Art Insel der Stabilität in einer von schweren Konflikten erschütterten Region.

