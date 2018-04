14,6 Millionen Euro für Berliner Forscher

Diese Auszeichnungen gelten als «Königsklasse»: Sechs Berliner Wissenschaftler erhalten mit bis zu 2,5 Millionen Euro dotierte Preise des Europäischen Forschungsrats - insgesamt rund 14,6 Millionen Euro. Die Advanced Grants werden für besonders innovative Forschungsvorhaben vergeben und gelten als wichtigste europäische Auszeichnungen in diesem Bereich. Von insgesamt 2167 Bewerbern konnten sich 269 durchsetzen.

Zwei der Berliner Ausgezeichneten forschen laut Wissenschaftsverwaltung an der Technischen Universität in den Fachgebieten Mathematik und Kommunikationstechnik. Zwei weitere so genannte Advanced Grants gehen demnach an Wissenschaftler des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin, jeweils einen Forschungspreis erhält ein Sprachwissenschaftler vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft und ein Chemiker am Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie.