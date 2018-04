dpa

Bauarbeiter stürzt in Potsdam sieben Meter tief

Bei einem Sturz aus etwa sieben Metern Höhe hat sich ein Arbeiter auf einer Baustelle in Potsdam lebensbedrohlich verletzt. Der 53-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er war aus zunächst noch unbekannter Ursache am Vormittag kopfüber auf ein Vordach gefallen. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln.

