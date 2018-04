dpa

Viel Sonne und warme Luft: Schöner Frühlingstag erwartet

Auf einen schönen Frühlingstag können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bringt am Montag ein nachlassendes Hoch viel Sonnenschein und milde Luft in die Region. Die Temperaturen klettern auf 19 bis 23 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind, der aus dem Osten kommt. Auch der Dienstag zeigt ein sonniges Gesicht, nur hier und da gibt es kurze Schauer.

Letzte Änderung: Montag, 9. April 2018 09:50 Uhr

Quelle: dpa

