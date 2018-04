Über Lenker geflogen: Radfahrer in Lebensgefahr

Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Dahlem lebensgefährlich verletzt worden. «Der Radler war am Sonntag in der Straße Im Gehege unterwegs, als er stark bremste, weil er einen Zusammenstoß mit einem Auto verhindern wollte», sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Der 69-Jährige stürzte über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Der Mann wurde wiederbelebt und danach mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht.

Letzte Änderung: Montag, 9. April 2018 09:30 Uhr

Quelle: dpa

