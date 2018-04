Verkehrsunfälle am Wochenende: Ein Toter, 120 Verletzte

Bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen ist am Wochenende ein Mensch ums Leben gekommen. «Der tödliche Unfall mit dem Motorradfahrer passierte am Sonntag im Bereich Oberhavel», sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montagmorgen. Insgesamt gab es von Freitag bis Sonntag 501 Unfälle, bei denen 120 Menschen verletzt wurden.

Letzte Änderung: Montag, 9. April 2018 08:30 Uhr

Quelle: dpa

