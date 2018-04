«Drei Kugeln für Rudi Dutschke»: Ausstellung ist eröffnet

Vor 50 Jahren schoss ein Attentäter auf den Studentenführer Rudi Dutschke. Die Projektile sind nun in Berlin ausgestellt. Für die Witwe war es eine Überraschung.

Berlin (dpa/bb) - Beweismaterial vom Tatort und Akten aus dem Fall Rudi Dutschke sind seit Montag in einer Ausstellung in Berlin zu sehen. Der Angriff auf den Wortführer der Studentenbewegung jährt sich am Mittwoch zum 50. Mal. Am 11. April 1968 schoss der 23 Jahre alte Anstreicher und Neonazi Josef Bachmann am Kurfürstendamm auf Dutschke. Dieser starb elf Jahre später bei einem epileptischen Anfall - eine Folge der schweren Kopfverletzungen.