Ausstellung «Drei Kugeln für Rudi Dutschke» eröffnet

Am 11. April 1968 trafen drei Revolver-Kugeln den Studentenführer Rudi Dutschke - die Projektile sind seit Montag in einer Sonderausstellung bei der Berliner Polizei zu sehen. Zwei Tage vor dem 50. Jahrestag des Attentats sah die Witwe Gretchen Dutschke-Klotz erstmals die Patronen. «Ich hätte niemals gedacht, dass die Kugeln noch existieren», sagte die 76-Jährige. Dutschke war von dem Attentäter Josef Bachmann dreimal getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Elf Jahre später starb er an den Spätfolgen. In der Schau sind Teile der Ermittlungsakte und Fotos vom Tatort zu sehen. Dazu kommen Zeitungsberichte und Flugblätter.

Zur Eröffnung der Ausstellung im Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke in Tempelhof wird auch Dutschkes Witwe Gretchen Dutschke-Klotz erwartet. Die Schau trägt den Titel: «Drei Kugeln für Rudi Dutschke» - wie das gleichnamige Lied von Wolf Biermann.

