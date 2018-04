dpa

Müller führt politische Gespräche in Amman

Am zweiten Tag seines Jordanien-Besuches führt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) heute politische Gespräche in der Hauptstadt Amman. Geplant ist eine Begegnungen mit Prinz Feisal bin al-Hussein, dem Bruder und Stellvertreter von König Abdullah II.. Zudem trifft Müller, der amtierende Bundesratspräsident, Vertreter des Parlaments und der Regierung. Bei den Gesprächen dürften der anhaltende Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien und die Flüchtlingspolitik im Mittelpunkt stehen. Jordanien hat infolge der Konflikte in Syrien und im Irak bis zu 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen - bei einer Gesamtbevölkerung von knapp zehn Millionen Menschen. Müller weilt bis Mittwoch in dem Land.

Letzte Änderung: Montag, 9. April 2018 01:10 Uhr

Quelle: dpa

