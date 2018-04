Bundesratspräsident würdigt Rolle Jordaniens im Nahen Osten

Jordanien gilt als stabiler Staat umringt von Konflikten. Daher ist das Land dem Westen als strategischer Partner so wichtig. Das unterstreicht nun auch der amtierende Präsident des Bundesrates.

Amman (dpa/bb) - Bundesratspräsident Michael Müller (SPD) hat die Rolle Jordaniens als Stabilitätsanker im Nahen und Mittleren Osten gewürdigt. Es sei auch im Interesse Deutschlands und Europas, das Land weiter zu unterstützen, sagte Müller am Montag nach politischen Gesprächen in der Hauptstadt Amman.

Berlins Regierender Bürgermeister erinnerte daran, dass Jordanien sehr viele Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten Syrien und Irak aufgenommen habe und sehr viel Gutes für diese Menschen sowie die ganze Region tue. Er regte mehr Kooperationsprojekte zwischen Deutschland und Jordanien an, etwa bei der Berufsausbildung.

Müller traf in Amman unter anderen Prinz Feisal bin al-Hussein, den Bruder und Stellvertreter von König Abdullah II., sowie Vize-Regierungschef Dschamal Sarajreh. Er sprach auch mit Vertretern des Parlaments. Einige von ihnen wünschten sich bei dem Gespräch einfachere Einreisemodalitäten für Jordanier, die in der Bundesrepublik studieren oder zeitweise arbeiten wollen.

Beim UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Jordanien sind mehr als 650 000 Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien registriert. Die jordanische Statistikbehörde geht von über 1,2 Millionen Syrern sowie rund 300 000 Irakern aus - bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 10 Millionen Menschen. Am Dienstag will Müller ein Flüchtlingslager besuchen.