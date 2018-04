dpa

Berlin will Luftverschmutzung mit Tempo-30-Versuch senken

Autofahrer müssen wegen der hohen Luftverschmutzung in Berlin auf einer Hauptstraße künftig langsamer fahren. Ab dem Potsdamer Platz gilt auf einem Teil der Leipziger Straße nun Tempo 30. «Es folgen weitere Strecken, insgesamt 7,3 Kilometer in Berlin», sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Montag.

Die Stadt will ein Jahr lang testen, ob Autos so weniger bremsen und anfahren müssen. Auch die Ampelschaltung wurde verändert - das soll die Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickoxid senken. Berlin überschreitet wie andere Städte in Deutschland an vielen Stellen den EU-Grenzwert.

«Wir schauen uns ein Jahr lang an, wie diese Maßnahme wirkt», sagte Günther, die für die Grünen im Senat sitzt. Wenn die Werte mit dem Modellversuch gesenkt werden könnten, werde Tempo 30 auf weiteren Straßen kommen. Auf einigen von ihnen werde es aber schwer, dadurch die Stickoxidwerte zu reduzieren. Deswegen würden prophylaktisch auch Fahrverbote vorbereitet.

Letzte Änderung: Montag, 9. April 2018 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen