3:0 gegen Lüneburg: Berlin Volleys stehen im Halbfinale

Die Berlin Volleys stehen im Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft. In der Runde der letzten acht Mannschaften behauptete sich der Titelverteidiger im dritten und entscheidenden Playoff-Spiel gegen die SVG Lüneburg am Sonntag mit 3:0 (25:23, 25:20, 25:22). Überragend beim Sieger war vor 3534 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle der Australier Paul Carroll, der häufig wertvolle Punkte für sein Team holte.

Im Halbfinale (Best of three) treffen die BR Volleys auf die United Volleys Rhein-Main, die sich ihrerseits im Viertelfinale gegen den TSV Herrsching durchgesetzt haben. Das erste Spiel findet am Samstag (18.30 Uhr) in Berlin statt. Das zweite Halbfinale bestreitet der VfB Friedrichshafen gegen die Alpenvolleys Haching.

Den ersten Satz gegen Lüneburg bestimmten die BR Volleys lange Zeit deutlich. Sie lagen schon 23:13 in Führung, als beim Aufschlag des Lüneburgers Adam Kocian das große Zittern begann. Erst der achte Satzball, verwandelt vom Australier Adam White, führte zum erlösenden 25. Punkt.

Danach waren die Gäste besser im Spiel. Der Ausgang des zweiten Durchgangs war bis zum Stande von 16:15 für die Volleys völlig offen. Erst dann verschaffte Carroll seiner Mannschaft mit zwei Punkten zum 18:15 ein kleines Polster. Im dritten Satz überstanden die Gastgeber auch eine Schwächephase (13:16), ehe sie den Sieg endgültig perfekt machten.

Letzte Änderung: Sonntag, 8. April 2018 17:50 Uhr

Quelle: dpa

