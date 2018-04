Jetzt müssen die Eisbären Don Jackson bezwingen

Die Eisbären Berlin feierten mit Don Jackson fünf Meisterschaften. Jetzt will der Berliner Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ersten Titel gegen seinen ehemaligen Erfolgscoach perfekt machen. Am kommenden Freitag steigt das erste Finalspiel beim Titelverteidiger EHC Red Bull München, der seit 2014 von dem 61 Jahren alten Amerikaner trainiert wird.

Die Berliner feierten am Sonntag im Halbfinale bei den Nürnberg Ice Tigers einen 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)-Erfolg, der ihnen den nötigen vierten Sieg in der Serie bescherte. Gegen den EHC München, der Adler Mannheim in der Serie mit 4:1-Siegen bezwang, winkt Ex-Bundestrainer Uwe Krupp der erste Titel mit den Berlinern. Jackson ist in München auf dem Weg, eine ähnliche Serie wie in Berlin hinzulegen. Es wartet der dritte Titel.