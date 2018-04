dpa

Eisbären Berlin stehen nach Sieg in Nürnberg im DEL-Finale

Die Eisbären Berlin haben die Chance auf ihren achten Titel in der Deutschen Eishockey Liga. In einem engen Halbfinale bezwingt der Hauptstadtclub die Nürnberg Ice Tigers. Nun wartet der amtierende Meister.

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin stehen erstmals seit fünf Jahren wieder im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das Team von Trainer Uwe Krupp setzte sich am Sonntag bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) durch und gewann damit die Halbfinalserie mit 4:2-Siegen. In einem spannenden, hart umkämpften Spiel trafen Frank Hördler, Jamie MacQueen und Mark Olver für die Eisbären. Es war der erste Auswärtssieg in der engen Serie auf Augenhöhe. «Respekt an Nürnberg, es war eine unglaublich enge Serie», sagte Krupp. «Wir freuen uns, dass wir den Finaleinzug geschafft haben.»

Im Finale, das am kommenden Freitag beginnt und über maximal sieben Spiele geht, trifft der Hauptstadtclub auf den EHC Red Bull München. Der amtierende Meister hatte in seinem Halbfinale die Adler Mannheim klar mit 4:1-Erfolgen bezwungen. Die Eisbären stehen das insgesamt zehnte Mal im DEL-Finale und haben die Chance auf ihren achten Titel in der Deutschen Eishockey Liga.

«Unglaublich, das war eine der härtesten Serien, die ich je gespielt habe», sagte Stürmer André Rankel bei Telekom Sport. «Über sechs Spiele haben wir es geschafft, Nürnberg unter Druck zu setzen. Ich bin überglücklich, dass wir ins Finale eingezogen sind. Ab morgen können wir anfangen über München nachzudenken.»

Die 7672 Zuschauer in der ausverkauften Arena Nürnberg sahen von Anfang an ein hitziges Spiel. So brachte Yasin Ehliz die Gastgeber nach sechs Minuten in Führung, als ein Nürnberger und zwei Berliner auf der Strafbank saßen. Die Eisbären glichen kurz danach aus, weil Nürnbergs Keeper Niklas Treutle einen harmlosen Schuss von Hördler durch die Schoner rutschen ließ.

Die Berliner hatten das Spiel nun weitgehend im Griff, nutzten aber ihre Chancen nicht. So gerieten sie im zweiten Drittel durch das zehnte Playoff-Tor von Leonhard Pföderl erneut in Rückstand. Doch wieder antworteten die Eisbären prompt: Zwei Minuten vor der Pause gelang MacQueen der Ausgleich.

Im Schlussabschnitt waren beide Mannschaften darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Doch dreieinhalb Minuten vor dem Ende stand Olver richtig und schoss die Berliner ins Finale.

Das sechste Duell der beiden Mannschaften war das hitzigste der Serie mit vielen Checks und Aktionen am Rande des Erlaubten. Wegen eines Checks von hinten gegen Jonas Müller musste der Nürnberger David Steckel mit einer Spieldauer-Strafe vom Eis (33.). Im ersten Drittel hatte Eisbär James Sheppard Glück, als er nach einem Foul mit Verletzungsfolge gegen Nürnbergs Dane Fox weiterspielen durfte.

Quelle: dpa

