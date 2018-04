Eastside nach Aus in Chamions League gefordert

Für die Berliner Tischtennis-Damen des TTC Eastside geht es in der Hauptrunde der Bundesliga noch um Platz zwei. Damit wäre der direkte Sprung ins Halbfinale perfekt.

Berlin (dpa/bb) - Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside sind nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League in der Bundesliga noch voll gefordert. Am Montag steigt die Nachholpartie gegen TuS Bad Driburg. Mit einem hohen Erfolg kann Eastside in der Abschlusstabelle Platz zwei belegen und sich direkt für das Meisterschafts-Halbfinale qualifizieren.