Jordanien: Müller besucht Forschungseinrichtung

Rund um Jordanien toben Kriege und Konflikte. Das Land selbst gilt hingegen als Hort der Stabilität. Zuletzt waren deshalb häufiger deutsche Politiker dort. Nun folgt der Präsident des Bundesrats.

Amman (dpa/bb) - Zum Auftakt eines viertägigen Jordanien-Besuchs hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Sonntag ein internationales Forschungszentrum besichtigt. In dem Teilchenbeschleuniger namens Sesame erzeugen Wissenschaftler sogenanntes Synchrotronlicht, das in der Materialforschung, der Archäologie oder der Medizin breite Anwendung findet. Basis der Anlage in der Nähe der Hauptstadt Amman ist der Elektronenbeschleuniger Bessy I, der in den neunziger Jahren in Berlin ausgemustert und dann nach Jordanien gebracht wurde.

Müller reiste in seiner Funktion als Bundesratspräsident nach Jordanien. Er will sich in dem an Syrien und den Irak grenzenden Königreich über die Lage von Flüchtlingen informieren und dort stationierte Bundeswehrsoldaten besuchen, die sich am Kampf gegen die Terrormiliz IS beteiligen. Zudem sind in Amman politische Gespräche mit Vertretern des Königshauses und des Parlaments geplant.