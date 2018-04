dpa

Berlins Regierungschef Müller besucht Jordanien

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ist zu einer viertägigen Reise nach Jordanien aufgebrochen. Der SPD-Politiker und amtierende Bundesratspräsident will sich in dem arabischen Land über die Lage von Flüchtlingen informieren und dort stationierte Bundeswehrsoldaten besuchen. Zudem sind in der Hauptstadt Amman politische Gespräche mit Vertretern des Königshauses und des Parlaments geplant. Zum Auftakt am Sonntag stand zunächst die Besichtigung einer Forschungseinrichtung auf Müllers Programm.

Jordanien gilt als Stabilitätsanker in einer von Konflikten schwer erschütterten Region. Bei Müllers Gesprächen dürfte der anhaltende Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien breiten Raum einnehmen. Jordanien hat infolge der Konflikte in Syrien und im Irak bis zu 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen - bei einer Gesamtbevölkerung von knapp zehn Millionen Menschen. In dem Land befinden sich auch rund 300 deutsche Soldaten. Sie beteiligen sich mit vier «Tornado»-Aufklärern und einem Tankflugzeug am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien.

