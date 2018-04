Union spielt gegen Duisburg nur 0:0

Union wollte mit einem Sieg gegen Duisburg eine Trendwende im Abstiegskampf einleiten. Der mutlose Auftritt beim 0:0 gegen den direkten Konkurrenten nährt die Zweifel an Trainer André Hofschneider.

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag verpasst. Die Köpenicker kamen am Samstag im Duell gegen den direkten Konkurrenten MSV Duisburg nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus. Die Berliner warten nun schon seit fünf Begegnungen auf einen Sieg. Der hilflose Auftritt der Eisernen hat die Position des in der Kritik stehenden Trainers André Hofschneider weiter geschwächt. Mit 37 Punkten liegen die Eisernen auf Platz elf nur drei Zähler vor dem Relegations-Platz 16.

Die 21 482 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei sahen von Beginn an zwei Mannschaften, denen die Unsicherheit nach ihren Negativserien deutlich anzumerken war - der MSV hatte zuvor vier Niederlagen kassiert. In der zerfahrenen Begegnung blieb es meist bei den Bemühungen der Mannschaften. Die Duisburger hatten durch Borys Tashchys Flachschuss die erste Gelegenheit der Partie (15.). Die Berliner, die leichte Feldvorteile hatten, antworteten mit der Chance von Philipp Hosiner: Doch der Österreicher schoss aus kurzer Distanz nach feiner Vorarbeit des nach seinen Oberschenkelproblemen zurückgekehrten Torjägers Steven Skrzybski am Tor vorbei (25.).