Der Frühling ist da: Sonnige Aussichten für Berlin

Berlin steht ein sonniges Wochenende bevor: Bis zu 22 Grad und viel Sonne kündigte der Deutsche Wetterdienst am Freitag an. Das bedeutet gute Bedingungen für die Läufer des Berliner Halbmarathons am Sonntag, aber auch für Pflanzenfreunde. Wer Balkon, Terrasse oder Garten frühlingsfit machen will, besucht den Staudenmarkt im Botanischen Garten in Dahlem. Um die Wurst geht es auf dem Gelände der Domäne Dahlem. Berliner und Brandenburger Fleischer treten zum Wettkampf um den Titel «Bratwurstmeister 2018» an. Musik unter (fast) freiem Himmel gibt es beim Herzgrün-Festival auf dem Potsdamer Platz: In einem Glashaus treten 16 Bands auf.

Letzte Änderung: Freitag, 6. April 2018 16:10 Uhr

