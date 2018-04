dpa

«Staatsoper für alle» mit Anna Netrebko und Plácido Domingo

Bei dem traditionellen Open-Air-Ereignis «Staatsoper für alle» sind in diesem Sommer Anna Netrebko und Plácido Domingo in Berlin zu hören. Unter Leitung von Daniel Barenboim singen sie am 17. Juni die Hauptrollen in Verdis Oper «Macbeth». Die ausverkaufte Premiere wird live auf den Bebelplatz übertragen. Der Eintritt ist frei.

Schon am Vortag spielt die Staatskapelle Berlin unter freiem Himmel ein Sinfoniekonzert, ebenfalls unter Leitung von Barenboim. Auf dem Programm stehen Rossinis Ouvertüre zu «Il Barbiere di Siviglia», Claude Debussys «Ibéra» und Igor Strawinskys «Le Sacre du Printemps».

«Mir ist es ein besonderes Anliegen, Oper so zugänglich wie möglich zu machen», erklärte der neue Staatsopern-Intendant Matthias Schulz am Freitag. ««Staatsoper für alle» schafft dies seit zwölf Jahren auf wunderbare Weise!» Die Open-Air-Veranstaltung gilt als ein Höhepunkt des Berliner Kultursommers. Sie wird von BMW gefördert.

Letzte Änderung: Freitag, 6. April 2018 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen