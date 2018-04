Tesfaye peilt deutschen Halbmarathon-Rekord in Berlin an

Die Rekordzahl von 36 000 Teilnehmern hat für den Berliner Halbmarathon gemeldet. Der für Frankfurt startende Homiyu Tesfaye will eine Uralt-Bestmarke knacken.

Berlin (dpa) - Der deutsche Mittelstrecken-Experte Homiyu Tesfaye will beim Berliner Halbmarathon am Sonntag den deutschen Uralt-Rekord angreifen. Vor 25 Jahren hatte der Leipziger Carsten Eich mit der Bestmarke von 60:34 Minuten das Rennen in der Hauptstadt gewonnen. «Mein Ziel ist es, am Sonntag den deutschen Rekord zu brechen», sagte der für Eintracht Frankfurt startende Tesfaye.

Der aus Äthiopien stammende 1500-m-Spezialist überraschte vor einem Jahr bereits mit einem siebten Platz in 62:58 Minuten in Berlin. «Das war gar nicht so gut - jetzt bin ich viel besser in Form», sagte der 24-jährige Tesfaye, der sich vor wenigen Wochen in Den Haag auf 61:20 steigerte. Seit über 20 Jahren lief kein Deutscher schneller. Philipp Pflieger (LG Telis Finanz Regensburg) ist als zweiter deutscher Topläufer am Start, er möchte seine Bestzeit von 63:44 unterbieten.